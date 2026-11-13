Минфин за 9 месяцев завершил контрольные мероприятия в 84 организациях

Министерство финансов Азербайджана в январе–сентябре текущего года завершило контрольные мероприятия в 84 организациях.

Как сообщает Report, об этом говорится в полугодовом отчете министерства.

Согласно документу, 52 контрольное мероприятие проведено на основании решений, полученных от правоохранительных органов, а 32 - на основании внеплановых проверок.

За отчетный период в рамках контрольных мероприятий в государственный бюджет возвращено 106,9 млн манатов, также предотвращена растрата 100,9 млн манатов.