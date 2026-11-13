Минфин за 9 месяцев завершил контрольные мероприятия в 84 организациях
Финансы
- 13 ноября, 2026
- 15:03
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Министерство финансов Азербайджана в январе–сентябре текущего года завершило контрольные мероприятия в 84 организациях.
Как сообщает Report, об этом говорится в полугодовом отчете министерства.
Согласно документу, 52 контрольное мероприятие проведено на основании решений, полученных от правоохранительных органов, а 32 - на основании внеплановых проверок.
За отчетный период в рамках контрольных мероприятий в государственный бюджет возвращено 106,9 млн манатов, также предотвращена растрата 100,9 млн манатов.
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