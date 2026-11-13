İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidməti 9 ayda 107 milyon manat vəsaiti büdcəyə bərpa edib

    Maliyyə
    • 13 noyabr, 2026
    • 12:46
    Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidməti 9 ayda 107 milyon manat vəsaiti büdcəyə bərpa edib

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidməti 84 təşkilatda nəzarət tədbirləri həyata keçirib.

    "Report" bu barədə nazirliyə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, nəticədə 106,9 milyon manat vəsait bərpa edilərək dövlət büdcəsinə qaytarılıb.

    Azərbaycan Maliyyə Nazirliyi Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidməti (DMNX )
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    13:49
    Əfran İsmayılov: "Azərbaycan millisi Lixtenşteynlə oyunda rahat qalibiyyət əldə edə bilər"
    Futbol
    13:26
    DYP: Yol-nəqliyyat hadisələrinin 41,1 %-ni piyadavurma təşkil edir
    Hadisə
    13:26
    İri investisiya layihələrinə "10 illik maliyyə öhdəliyi pasportu" mexanizminin tətbiqi təklif olunub
    Daxili siyasət
    13:26
    AEBA: İranda 400 kq-dan çox zənginləşdirilmiş uranın yeri hələ də məlum deyil
    Digər ölkələr
    13:24
    Kürdəmirdə Toxum Sərgi-Satış Yarmarkası keçirilib
    ASK
    13:15
    Rumıniyada kimya kompleksində xlor sızması baş verib, 260 nəfər təxliyə edilib
    Digər ölkələr
    13:12
    Azərbaycan 10 ayda nəqliyyat və anbar təsərrüfatında 14 milyard manatdan çox gəlir əldə edib
    İnfrastruktur
    13:10
    Azərbaycan millisi U-23 Avropa çempionatında 7 boksçu ilə mübarizə aparacaq
    Fərdi
    13:08
    Deputat: Dərsliklərin nəşrinə ayrılan vəsaitlərin xərclənməsi ilə bağlı hesabatlar təqdim edilməlidir
    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti