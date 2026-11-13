Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidməti 9 ayda 107 milyon manat vəsaiti büdcəyə bərpa edib
Maliyyə
- 13 noyabr, 2026
- 12:46
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Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidməti 84 təşkilatda nəzarət tədbirləri həyata keçirib.
"Report" bu barədə nazirliyə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, nəticədə 106,9 milyon manat vəsait bərpa edilərək dövlət büdcəsinə qaytarılıb.
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