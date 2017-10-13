Власти Армении и Грузии достигли согласия вокруг кандидатуры посла

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Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Власти Армении и Грузии достигли согласия вокруг кандидатуры на должность посла Армении в Грузии, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

По сведениям издания "Жоховурд", на этот пост будет назначен бывший депутат парламентской фракции Республиканской партии Армении (РПА) Рубен Садоян.

Напомним, ранее планировалось назначить на эту должность политолога Сергея Минасяна, однако грузинская сторона не предоставила агреман, аргументируя это тем, что у него пророссийская ориентация и в прошлом он выступал с антигрузинскими публикациями.