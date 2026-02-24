Владимир Зеленский впервые показал бункер в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский впервые показал бункер под зданием Офиса на улице Банковой в Киеве и свой рабочий кабинет.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на обращение в Telegram-канале президента.

"Этот кабинет, эта маленькая комната в бункере на Банковой, - здесь были первые разговоры с лидерами мира в начале войны. Здесь говорил с президентом США Джо Байденом и именно здесь услышал: "Владимир, есть угроза, вам надо срочно покинуть Украину. Мы готовы в этом помочь". И я ответил, что мне нужно оружие, а не такси", - заявил он.

В опубликованном он также прошелся по коридорам, украшенным патриотическими плакатами.

Отметим, что Офис президента Украины расположен на ул. Банковой, 11. Это здание возведено в 1936-1939 годах на фундаменте здания 1870-х годов.

Сначала там размещался штаб Киевского особого военного округа, также впоследствии - ЦК Компартии Украины.

В стиле дома сочетаются элементы классического стиля и украинского барокко.