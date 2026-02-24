Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    В регионе
    • 24 февраля, 2026
    • 10:34
    Владимир Зеленский впервые показал бункер в Киеве

    Президент Украины Владимир Зеленский впервые показал бункер под зданием Офиса на улице Банковой в Киеве и свой рабочий кабинет.

    Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на обращение в Telegram-канале президента.

    "Этот кабинет, эта маленькая комната в бункере на Банковой, - здесь были первые разговоры с лидерами мира в начале войны. Здесь говорил с президентом США Джо Байденом и именно здесь услышал: "Владимир, есть угроза, вам надо срочно покинуть Украину. Мы готовы в этом помочь". И я ответил, что мне нужно оружие, а не такси", - заявил он.

    В опубликованном он также прошелся по коридорам, украшенным патриотическими плакатами.

    Отметим, что Офис президента Украины расположен на ул. Банковой, 11. Это здание возведено в 1936-1939 годах на фундаменте здания 1870-х годов.

    Сначала там размещался штаб Киевского особого военного округа, также впоследствии - ЦК Компартии Украины.

    В стиле дома сочетаются элементы классического стиля и украинского барокко.

