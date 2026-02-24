İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Zelenski ilk dəfə Kiyevdəki bunkeri göstərib

    Xarici siyasət
    • 24 fevral, 2026
    • 10:49
    Zelenski ilk dəfə Kiyevdəki bunkeri göstərib

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Kiyevdə Bankova küçəsindəki Ofis binasının altında yerləşən bunkeri və öz iş kabinetini ilk dəfə göstərib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna KİV-i Prezidentin teleqram kanalındakı müraciətinə istinadən məlumat yayıb.

    "Bu kiçik otaqda - müharibənin əvvəlində dünya liderləri ilə ilk danışıqlar burada olub. Burada ABŞ Prezidenti Cozef Baydenlə danışdım və məhz burada eşitdim: "Volodimir, təhlükə var, siz Ukraynanı təcili tərk etməlisiniz. Biz buna kömək etməyə hazırıq". Mən isə cavab verdim ki, mənə taksi yox, silah lazımdır", - o bildirib.

    Yayımlanan görüntülərdə o, həmçinin vətənpərvərlik plakatları ilə bəzədilmiş dəhlizləri gəzib.

    Qeyd edək ki, Ukrayna Prezidentinin Ofisi Bankova küçəsi 11 ünvanında yerləşir. Bu bina 1936-1939-cu illərdə 1870-ci illərin binasının bünövrəsi üzərində tikilib.

    Əvvəlcə orada Kiyev Xüsusi Hərbi Dairəsinin qərargahı, sonralar isə Ukrayna Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsi yerləşib.

    Ukrayna Volodimir Zelenski Bunker Rusiya-Ukrayna müharibəsi
    app.type.
    Владимир Зеленский впервые показал бункер в Киеве
    app.type.
    Volodymyr Zelenskyy shows Kyiv bunker for first time

    Son xəbərlər

    10:56

    Amnistiya aktı ilə 1087 nəfər cinayət məsuliyyətindən azad edilib

    Hadisə
    10:55

    Agentlik rəsmisi: "İndiyə qədər Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 5 su anbarı istismara verilib"

    İnfrastruktur
    10:53

    Amnistiya aktı ilə 1537 nəfərin cəzası 6 ay azaldılıb

    Hadisə
    10:52

    Ötən ay Türkiyə ərazisi ilə nəql olunan BTC neftinin həcmi açıqlanıb

    Energetika
    10:51

    İranda helikopter qəzaya uğrayıb

    Region
    10:49
    Video

    Zelenski ilk dəfə Kiyevdəki bunkeri göstərib

    Xarici siyasət
    10:49

    Azərbaycanın iki boksçusu beynəlxalq turnirə qələbə ilə başlayıb

    Fərdi
    10:48

    Yuri Qusev: Ukrayna Azərbaycanın beynəlxalq hüquqa əsaslanan mövqeyini yüksək qiymətləndirir

    Xarici siyasət
    10:46

    Amnistiya aktı ilə 878 nəfər şərti cəzadan azad edilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti