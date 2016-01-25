Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Владимир Путин назвал причину падения цен на нефть. По его словам, сырьё дешевеет на фоне общего сокращения объёмов мировой экономики.

Как передает Report, об этом заявил президент РФ на заседании межрегионального форума Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Ставрополе.

Глава государства также отметил, что нефтяной рынок перенасыщен углеводородным сырьём. По словам Путина, России в этих условиях необходимо развивать внутренний ресурс.