    Визит Шахбаза Шарифа в Россию планируется в первом квартале 2026 года

    В регионе
    • 10 ноября, 2025
    • 17:15
    Визит Шахбаза Шарифа в Россию планируется в первом квартале 2026 года

    Визит премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в Россию прорабатывается в первом квартале 2026 года.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил новый посол Пакистана в Москве Файсал Нияз Тирмизи на встрече с зампредседателя Совета Федерации Константином Косачевым.

    "Мы работаем над визитом премьер-министра в Российскую Федерацию, который пройдет в первом квартале 2026 года", - сказал он.

    Новый посол отметил, что уже две недели находится в России, успел посетить Самару и Калугу и уже завтра направляется в Казань.

    Şahbaz Şərifin Rusiyaya səfəri planlaşdırılır

    Лента новостей