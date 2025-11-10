Визит Шахбаза Шарифа в Россию планируется в первом квартале 2026 года

Визит премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в Россию прорабатывается в первом квартале 2026 года.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил новый посол Пакистана в Москве Файсал Нияз Тирмизи на встрече с зампредседателя Совета Федерации Константином Косачевым.

"Мы работаем над визитом премьер-министра в Российскую Федерацию, который пройдет в первом квартале 2026 года", - сказал он.

Новый посол отметил, что уже две недели находится в России, успел посетить Самару и Калугу и уже завтра направляется в Казань.