Визит Шахбаза Шарифа в Россию планируется в первом квартале 2026 года
В регионе
- 10 ноября, 2025
- 17:15
Визит премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в Россию прорабатывается в первом квартале 2026 года.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил новый посол Пакистана в Москве Файсал Нияз Тирмизи на встрече с зампредседателя Совета Федерации Константином Косачевым.
"Мы работаем над визитом премьер-министра в Российскую Федерацию, который пройдет в первом квартале 2026 года", - сказал он.
Новый посол отметил, что уже две недели находится в России, успел посетить Самару и Калугу и уже завтра направляется в Казань.
