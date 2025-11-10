İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Şahbaz Şərifin Rusiyaya səfəri planlaşdırılır

    Region
    • 10 noyabr, 2025
    • 17:23
    Şahbaz Şərifin Rusiyaya səfəri planlaşdırılır

    Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərifin 2026-cı ilin birinci rübündə Rusiyaya səfərinə hazırlıq gedir.

    "Report"un Rusiya mətbuatına istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Pakistanın Moskvadakı yeni səfiri Faysal Niyaz Tirmizi Federasiya Şurasının sədr müavini Konstantin Kosaçevlə görüşündə bildirib.

    "Biz baş nazirin 2026-cı ilin birinci rübündə Rusiya Federasiyasına səfəri üzərində işləyirik", - o qeyd edib.

    Yeni səfir qeyd edib ki, artıq iki həftədir Rusiyadadır, Samara və Kaluqada olub, sabah isə Kazana yola düşür.

    Pakistan Şahbaz Şərif Rusiya Səfir
    Визит Шахбаза Шарифа в Россию планируется в первом квартале 2026 года

    Son xəbərlər

    18:23

    Azərbaycan Türkiyədən oktyabrda elektrik məhsulları idxalına çəkdiyi xərci 15 %-ə yaxın azaldıb

    Energetika
    18:21
    Foto

    Azərbaycan ağırlıqqaldıranı İslamiadanı üç medalla başa vurub - YENİLƏNİB

    Fərdi
    18:11

    Qubada kişi balta xəsarətləri alıb, qohumu saxlanılıb

    Hadisə
    18:05
    Video

    Bakıda "Mercedes" dərəyə aşıb, xəsarət alan var

    Hadisə
    18:01

    Serbiya parlamentinin sədri Ukraynada səfərdədir

    Digər ölkələr
    17:57

    "Funq-Vonq" super qasırğası səkkiz nəfərin ölümünə səbəb olub

    Digər ölkələr
    17:46

    Muxtar Babayev COP30-da iqlim maliyyələşməsi sahəsində hesabatlılıq üçün çağırış edib

    COP29
    17:43

    Azərbaycanın Türkiyədən geyim idxalına çəkdiyi xərcləri açıqlanıb

    Biznes
    17:41

    Yeni geosiyasi xəritə: Trampın Mərkəzi Asiya planında Azərbaycanın yeri

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti