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Американский политолог: Виновных в нападении на посольство Азербайджана должны привлечь к ответственности

Американский политолог: Виновных в нападении на посольство Азербайджана должны привлечь к ответственности Виновные в вооруженном нападении на посольство Азербайджана в Иране должны быть привлечены к ответственности.
В регионе
30 января 2023 г. 13:04
Американский политолог: Виновных в нападении на посольство Азербайджана должны привлечь к ответственности

Виновные в вооруженном нападении на посольство Азербайджана в Иране должны быть привлечены к ответственности.

Об этом Report заявил директор отдела "Внешняя политика в фокусе" Института политических исследований (США) Джон Феффер.

"Случай, конечно, трагичный. И все инциденты такого рода, включая убийства, должны преследоваться в судебном порядке в соответствии с законами страны, в которой они происходят", отметил политолог.

Джон Феффер напомнил, что в последнее время между Ираном и Азербайджаном возникла значительная напряженность.

"Я считаю очень важным, чтобы недавний инцидент не привел к дальнейшей эскалации этой напряженности до уровня фактического конфликта между двумя странами", - подытожил Д.Феффер.

Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Еще два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения.

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Версия на азербайджанском языке Amerikalı politoloq: “Azərbaycan səfirliyinə hücuma görə təqsirkarlar məsuliyyətə cəlb edilməlidir”
Версия на английском языке US political scientist: Those responsible for attack on Azerbaijani embassy must be held accountable

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