Вице-президент Ирана находится с визитом в Москве

Вице-президент Ирана - глава Организации по атомной энергии страны Ирана Мохаммад Эслами находится с визитом в столице России.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщило посольство Ирана в Москве, опубликовав на своей странице в Telegram-канале фотографию прибытия Эслами.

Отмечается, что он прибыл с целью провести переговоры с российской стороной, а также для участия в мероприятиях Недели атомной энергии".