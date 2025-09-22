Вице-президент Ирана находится с визитом в Москве
В регионе
- 22 сентября, 2025
- 12:48
Вице-президент Ирана - глава Организации по атомной энергии страны Ирана Мохаммад Эслами находится с визитом в столице России.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщило посольство Ирана в Москве, опубликовав на своей странице в Telegram-канале фотографию прибытия Эслами.
Отмечается, что он прибыл с целью провести переговоры с российской стороной, а также для участия в мероприятиях Недели атомной энергии".
