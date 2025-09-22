Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025

    Вице-президент Ирана находится с визитом в Москве

    В регионе
    • 22 сентября, 2025
    • 12:48
    Вице-президент Ирана находится с визитом в Москве

    Вице-президент Ирана - глава Организации по атомной энергии страны Ирана Мохаммад Эслами находится с визитом в столице России.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщило посольство Ирана в Москве, опубликовав на своей странице в Telegram-канале фотографию прибытия Эслами.

    Отмечается, что он прибыл с целью провести переговоры с российской стороной, а также для участия в мероприятиях Недели атомной энергии".

    Иран Россия "Неделя атомной энергии" Мохаммад Эслами

    Последние новости

    12:56

    Замдиректора мозгового центра Азербайджана участвует в мероприятии в Армении

    Внешняя политика
    12:54

    Секретарь Совбеза Армении не стал комментировать визит главы СНБ в Баку

    В регионе
    12:50

    AYNA обещает устранить проблему двойной оплаты при пересадках

    Инфраструктура
    12:48

    Вице-президент Ирана находится с визитом в Москве

    В регионе
    12:46

    Посол КНР: Китай придает особое значение сотрудничеству с Южным Кавказом и ЦА

    Внешняя политика
    12:33

    Азербайджан и Армения впервые обменялись высшими баллами на международном конкурсе

    Шоу-бизнес
    12:33

    Начальник Генштаба армии Азербайджана находится с визитом в Беларуси

    Армия
    12:31

    Aramco Ventures: У Азербайджана большие возможности в сфере ветровой энергетики

    Энергетика
    12:31

    В III международном статистическом форуме ожидается участие делегаций из 15 стран

    Внутренняя политика
    Лента новостей