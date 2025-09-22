İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İranın atom enerji təşkilatının rəhbəri Rusiyada səfərdədir

    Region
    • 22 sentyabr, 2025
    • 13:06
    İranın atom enerji təşkilatının rəhbəri Rusiyada səfərdədir

    İranın Atom Enerji Təşkilatının başçısı Məhəmməd İslami Rusiyanın rəsmi nümayəndələri ilə danışıqlar aparmaq üçün Moskvada səfərdədir.

    "Report" xəbər verir ki, məlumatı "Mehr" agentliyi yayıb.

    Məlumata görə, o, Rusiyada keçiriləcək atom enerji həftəsinə qatılan İran nümayəndə heyətinə başçılıq edir.

    Bildirilib ki, Rusiyanın atom sənayesinin yaradılmasının 80 illiyi münasibətilə ilk dəfə "Ümumdünya Atom Həftəsi" adlı kompleks tədbir keçiriləcək.

    Əsas tədbir sentyabrın 25-29-da Moskvada keçiriləcək.

    Qeyd edək ki, İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi bu həftə Avropa "üçlüyü" (Böyük Britanya, Almaniya və Fransa) nümayəndələri ilə görüşəcək.

    İran Rusiya "Avropa üçlüyü"
