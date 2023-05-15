Вице-президент и 15 министров Турции избраны депутатами

На 28-х парламентских выборах в Турции депутатами были избраны 15 членов Кабинета министров и вице-президент Фуат Октай.

На 28-х парламентских выборах в Турции депутатами избраны 15 членов Кабинета министров и вице-президент Фуат Октай.

Как сообщает Report, кандидатура Ф.Октая была выдвинута от Анкары.

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу стал депутатом от Антальи, министр национальной обороны Хулуси Акар - от Кайсери.

Депутатами также избраны министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк, министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез, министр юстиции Бекир Боздаг, министр семьи и социальных служб Дерья Янык, министр окружающей среды, градостроительства и климата Мурат Курум, министр образования Махмут Озер, министр молодежи и спорта Мехмет Мухаррем Касапоглу, министр торговли Мехмет Муш, министр казначейства и финансов Нуреддин Небати, министр внутренних дел Сулейман Сойлу, министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу, министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи, министр труда и социальной защиты Ведат Билгин.

Отметим, что на данный момент открыто более 98 процентов урн для голосования. 266 депутатов от правящей Партии справедливости и развития (AK parti), 168 депутатов от Республиканской народной партии (CHP), 62 депутата от Левой партии зеленых, 51 депутат от MHP, 44 депутата от İYİ Parti, 6 депутатов от Yeniden Refah Partisi, 4 депутата от Рабочей партии Турции (TİP) будут представлены в новом парламенте.