Вице-премьер РФ пригрозил Армении "переоценкой экономической политики"

Активизация в Армении дискуссий о сближении с Европейским союзом обошлась товарообороту с Россией в шесть миллиардов долларов США. Если дело и дальше пойдет так, то Москве придется переоценивать экономическую политику по отношению к Еревану.

Как сообщает Report, об этом в интервью ТАСС заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Он уточнил, что в прошлом году двусторонняя торговля России и Армении составила $12,4 млрд, а в этом - предположительно превысит $6 млрд.

"То есть стоимость только одних этих разговоров для товарооборота Армении составила 6 миллиардов долларов... Это право Армении - решать, где ей быть. Но они также понимают, что тогда тарифный режим для них будет другой, тогда у нас не будет свободного движения товаров между нашими странами и не будет беспошлинной торговли. Это достаточно больно может ударить по товаропроизводителям в Армении, в особенности по сельхозпроизводителям", - подчеркнул Оверчук.

При этом вице-премьер признал, что "что-то Армения от ЕС таки получит, какие-то рынки новые для нее откроются".

"Много может быть последствий, их необходимо понимать и оценивать. Это очень плохой сценарий, прежде всего для обычных людей, мы его не хотим и поэтому откровенно говорим об этом", - добавил он.