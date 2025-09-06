İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Rusiya Baş nazirinin müavini Ermənistanı "iqtisadi siyasətin yenidən dəyərləndirilməsi" ilə hədələyib

    • 06 sentyabr, 2025
    • 08:46
    Rusiya Baş nazirinin müavini Ermənistanı iqtisadi siyasətin yenidən dəyərləndirilməsi ilə hədələyib

    Ermənistanda Avropa İttifaqı ilə yaxınlaşma barədə müzakirələrin fəallaşması Rusiya ilə ticarət dövriyyəsinə 6 milyard ABŞ dollarına başa gəlib. Əgər proses bu şəkildə davam edərsə, Moskva İrəvana qarşı iqtisadi siyasətini yenidən dəyərləndirməli olacaq.

    "Report"un məlumatına görə, bunu TASS-a müsahibəsində Rusiya Federasiyasının Baş nazirinin müavini Aleksey Overçuk bildirib.

    O dəqiqləşdirib ki, ötən il Rusiya ilə Ermənistan arasında ikitərəfli ticarət dövriyyəsi 12,4 milyard dollar təşkil edib, bu il isə, ehtimal ki, 6 milyard dolları ötəcək.

    "Yəni yalnız bu söhbətlərin Ermənistanın ticarət dövriyyəsinə dəyəri 6 milyard dollar olub… Ermənistanın hüququdur ki, harada olmaq istədiyinə özü qərar versin. Amma onlar həm də başa düşürlər ki, bu halda onlar üçün tarif rejimi fərqli olacaq, ölkələrimiz arasında malların sərbəst hərəkəti və gömrük rüsumundan azad ticarət olmayacaq. Bu xüsusilə Ermənistandakı kənd təsərrüfatı istehsalçılarına ciddi zərbə vura bilər", – deyə Overçuk vurğulayıb.

    Eyni zamanda, baş nazirin müavini etiraf edib ki, Ermənistan Aİ-dən nəsə əldə edəcək, onun üçün bəzi yeni bazarlar açılacaq.

    "Çoxlu nəticələr ola bilər, bunları anlamaq və qiymətləndirmək lazımdır. Bu çox pis ssenaridir, ilk növbədə, sadə insanlar üçün. Biz bunu istəmirik və buna görə də açıq danışırıq", – deyə o əlavə edib.

    Вице-премьер РФ пригрозил Армении "переоценкой экономической политики"
    Russian deputy PM threatens Armenia with 'reassessment of economic policy'

