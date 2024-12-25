Вице-премьер Казахстана: На данный момент известно о 38 погибших при крушении самолета AZAL

Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев, находящийся сейчас в Актау, сообщил подробности крушения пассажирского самолета.

Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев, находящийся сейчас в Актау, сообщил подробности крушения пассажирского самолета.

Как передает Report, он заявил, что на данный момент известно о 38 погибших.

"Ситуация не очень хорошая, 38 погибших. Тела в плохом состоянии, в основном обгоревшие. 29 человек, в том числе двое детей, они пострадавшие - в больницах, из них где-то 11 стабильно тяжелые, остальные - средней тяжести", - сказал Бозумбаев на встрече с представителями азербайджанской делегации в Актау.

Он уточнил, что для идентификации тел погибших будут назначены соответствующие экспертизы.

Бозумбаев заверил представителей азербайджанской делегации, что все необходимые медикаменты для лечения пострадавших имеются, дополнительно из Астаны направлен борт с лучшими врачами.

Вице-премьер добавил, что среди выживших нет граждан Казахстана.

"Есть пока одна женщина, личность которой не установлена. Она без сознания в больнице, документов нет. Среди остальных 29 выживших ни одного казахстанца нет", - сообщил Канат Бозумбаев.

По его словам, расследование происшествия проводится под контролем Генеральной прокуратуры Казахстана, а также МВД и авиационных властей.

"Инцидент произошел на нашей территории, расследование под контролем Генеральной прокуратуры, также расследование проводится МВД и нашими авиавластями. На месте азербайджанские коллеги, они тоже будут принимать участие", - заключил вице-премьер.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, среди которых 42 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана.