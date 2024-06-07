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Вице-премьер Грузии назвала ошибкой США введение санкций против властей страны

Вице-премьер Грузии назвала ошибкой США введение санкций против властей страны Введение санкций в отношении чиновников из руководства Грузии со стороны США является ошибкой.
В регионе
7 июня 2024 г. 03:11
Вице-премьер Грузии назвала ошибкой США введение санкций против властей страны

Введение санкций в отношении чиновников из руководства Грузии со стороны США является ошибкой.

Как передает Report, с таким заявлением выступила грузинский вице-премьер, министр культуры и спорта Тея Цулукиани в эфире телеканала Imedi.

"Это является очередной ошибкой, которую к своему и нашему сожалению допускают США в отношении своих стратегических партнеров. Это не первая ошибка, наверное. Мы должны предполагать, что будут допущены и другие ошибки", - сказала она.

Политик добавила, что грузинское правительство представляет проблему для США.

"На самом деле наше правительство является проблемой для кое-кого, однако это правительство никогда, ни в одной сфере не делало шагов против этого стратегического партнерства. Мы будем преданы этому стратегическому партнерству и с терпением дождемся того дня, когда наш друг, те группы, которые находятся в Америке, решат поговорить с нами по-дружески и отказаться от финансирования революции", - сказала вице-премьер.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер ранее сообщил о введении визовых санкций в отношении десятков граждан Грузии, включая членов правительства, парламента и их родственников.

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