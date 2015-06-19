 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Вице-премьер России: "Восточное партнерство" привело к проблемам в Украине

    Это была глубочайшая ошибка самого Европейского союза - предложить этот формат

    Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Вице-премьер России Игорь Шувалов назвал программу ЕС "Восточное партнерство" глубочайшей ошибкой, которая привела к нынешним проблемам в Украине, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Как долго наблюдающий, как развивалась повестка "Восточного партнерства", это была глубочайшая ошибка самого Европейского союза - предложить этот формат, и эта ошибка привела к таким плачевным последствиям, какие мы сегодня наблюдаем на Украине", - заявил Шувалов на сессии Валдайского клуба в рамках Петербургского Международного экономического форума.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi