Вице-премьер России: "Восточное партнерство" привело к проблемам в Украине

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Вице-премьер России Игорь Шувалов назвал программу ЕС "Восточное партнерство" глубочайшей ошибкой, которая привела к нынешним проблемам в Украине, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Как долго наблюдающий, как развивалась повестка "Восточного партнерства", это была глубочайшая ошибка самого Европейского союза - предложить этот формат, и эта ошибка привела к таким плачевным последствиям, какие мы сегодня наблюдаем на Украине", - заявил Шувалов на сессии Валдайского клуба в рамках Петербургского Международного экономического форума.