Вице-премьер России: Санкции против Турции будут расширены

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Санкции против Турции будут расширены. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-премьер России Аркадий Дворкович в интервью телеканалу "Россия 24".

Он напомнил, что премьер-министр Дмитрий Медведев анонсировал на заседаниях правительства новые меры России в отношении Турции.

"Будут и последующие действия, о которых будет объявлено, председатель правительства уже анонсировал их на заседаниях", - заявил Дворкович. "Мы будем последовательно двигаться этим путем", - добавил вице-премьер.