Вице-канцлер Германии прибыл с необъявленным визитом в Киев

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек в четверг начал ранее не анонсировавшийся визит в Киев.

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек в четверг начал ранее не анонсировавшийся визит в Киев.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Bild.

"По прибытии он заявил, что этот визит не носит единичный или экстренный характер и что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - сообщает издание.

Это второй визит Хабека в Украину с начала боевых действий ВС РФ. В четверг вместе с вице-канцлером прибыла делегация представителей бизнеса.

Темы переговоров в Киеве – состояние украинской энергетической инфраструктуры, неотложная помощь, укрепление экономики, экономические отношения Германии и Украины.

В частности, с Хабеком приехал исполнительный директор компании Diehl Defence Хельмут Раух. Эта компания производит зенитные ракетные системы (ЗРК) IRIS-T SLM. Раух заявил газете Bild, что три эти ЗРК уже находятся в Украине, а "дальнейшие поставки будут в этом году; следующая установка поступит через несколько недель".

Среди тем для обсуждения также будущее Украины после кризиса: следующая конференция по реконструкции в стране должна пройти в середине июня в Берлине.