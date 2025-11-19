Верховная рада Украины поддержала отставку министров юстиции и энергетики - ОБНОВЛЕНО
В регионе
- 19 ноября, 2025
- 16:48
Верховная рада поддержала увольнение Светланы Гринчук с должности министра энергетики Украины.
Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.
За ее отставку проголосовали 315 народных депутатов.
Верховная рада Украины сняла с должности министра юстиции Германа Галущенко.
Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.
За отставку Галущенко проголосовали 323 депутата.
Исполнение обязанностей министра юстиции временно возложено на заместителя главы Минюста по европейской интеграции Людмилу Сугак.
