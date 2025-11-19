Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Верховная рада Украины поддержала отставку министров юстиции и энергетики - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    • 19 ноября, 2025
    • 16:48
    Верховная рада Украины поддержала отставку министров юстиции и энергетики - ОБНОВЛЕНО

    Верховная рада поддержала увольнение Светланы Гринчук с должности министра энергетики Украины.

    Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

    За ее отставку проголосовали 315 народных депутатов.

    Верховная рада Украины сняла с должности министра юстиции Германа Галущенко.

    Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

    За отставку Галущенко проголосовали 323 депутата.

    Исполнение обязанностей министра юстиции временно возложено на заместителя главы Минюста по европейской интеграции Людмилу Сугак.

    министр юстиции Украина Герман Галущенко отставка
    Ukrayna Ali Radası ədliyyə və energetika nazirlərinin istefasını dəstəkləyib - YENİLƏNİB

    Последние новости

    17:09

    СМИ: США и Россия могут вскоре согласовать рамочное соглашение по Украине

    Другие страны
    17:08
    Фото

    Переселившимся в поселок Гырмызы базар вручены ключи от квартир

    Внутренняя политика
    17:00

    Азербайджанский институт теологии и Университет Ыгдыр подписали меморандум о сотрудничестве

    Наука и образование
    16:55

    В Британии напавшему с ножом в поезде предъявили еще семь обвинений

    Другие страны
    16:52
    Фото
    Видео

    Народная артистка Роза Джалилова похоронена - ОБНОВЛЕНО-2

    Искусство
    16:51
    Фото

    Мухтар Бабаев рассказал на COP30 о таянии ледников в Азербайджане

    COP29
    16:49

    Депутат: Падение цен на нефть на $10 может повлиять на доходы бюджета

    Энергетика
    16:48

    Верховная рада Украины поддержала отставку министров юстиции и энергетики - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    16:47
    Фото

    АПБА выявило факт подделки за рубежом официальных фитосанитарных сертификатов

    Внутренняя политика
    Лента новостей