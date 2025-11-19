İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Ukrayna Ali Radası ədliyyə və energetika nazirlərinin istefasını dəstəkləyib - YENİLƏNİB

    Region
    • 19 noyabr, 2025
    • 16:54
    Ukrayna Ali Radası ədliyyə və energetika nazirlərinin istefasını dəstəkləyib - YENİLƏNİB

    Ukrayna Ali Radası Svetlana Qrinçukun energetika naziri vəzifəsindən azad edilməsini dəstəkləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna KİV-i məlumat yayıb.

    Onun istefasına 315 xalq deputatı səs verib.

    Ukrayna Ali Radası ədliyyə naziri Herman Qaluşçenkonu vəzifəsindən azad edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna KİV-i məlumat yayıb.

    H.Qaluşçenkonun vəzifəsindən azad edilməsi üçün 323 deputat səs verib.

    Bu vəzifənin icrası isə müvəqqəti olaraq ədliyyə nazirinin Avropa inteqrasiyası üzrə müavini Lyudmila Suqaka həvalə edilib.

    Ukrayna Ali Rada
    Верховная рада Украины поддержала отставку министров юстиции и энергетики - ОБНОВЛЕНО

    Son xəbərlər

    16:54

    Ukrayna Ali Radası ədliyyə və energetika nazirlərinin istefasını dəstəkləyib - YENİLƏNİB

    Region
    16:52

    AMB "Data Warehouse"dan "Data Lake"ə keçid edəcək

    Maliyyə
    16:51

    "PAŞA Bank"ın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    16:49

    Qırmızı Bazar sakini: İki qardaşımın şəhid olduğu torpaqlara qürurla qayıdırıq

    Daxili siyasət
    16:48

    Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu ilə İğdır Universiteti arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Elm və təhsil
    16:48

    200-dən artıq vətəndaşın kart məlumatlarını ələ keçirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    16:45

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Cəbəllütariq üzərində qələbə məni sevindirir"

    Futbol
    16:45

    Deputat: "Regionlarda yaşayan gənclərin Bakıya axınının qarşısı alınmalıdır"

    Maliyyə
    16:39
    Foto

    Muxtar Babayev COP30-da iqlim dəyişikliyinin Azərbaycana təsirlərindən danışıb

    COP29
    Bütün Xəbər Lenti