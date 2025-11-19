Ukrayna Ali Radası ədliyyə və energetika nazirlərinin istefasını dəstəkləyib - YENİLƏNİB
Region
- 19 noyabr, 2025
- 16:54
Ukrayna Ali Radası Svetlana Qrinçukun energetika naziri vəzifəsindən azad edilməsini dəstəkləyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna KİV-i məlumat yayıb.
Onun istefasına 315 xalq deputatı səs verib.
Ukrayna Ali Radası ədliyyə naziri Herman Qaluşçenkonu vəzifəsindən azad edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna KİV-i məlumat yayıb.
H.Qaluşçenkonun vəzifəsindən azad edilməsi üçün 323 deputat səs verib.
Bu vəzifənin icrası isə müvəqqəti olaraq ədliyyə nazirinin Avropa inteqrasiyası üzrə müavini Lyudmila Suqaka həvalə edilib.
