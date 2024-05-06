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Венгрия и Армения вновь откроют посольства в Ереване и Будапеште

Венгрия и Армения вновь откроют посольства в Ереване и Будапеште Армения и Венгрия условились открыть в ближайшее время посольства в Ереване и Будапеште.
В регионе
6 мая 2024 г. 16:32
Венгрия и Армения вновь откроют посольства в Ереване и Будапеште

Армения и Венгрия условились открыть в ближайшее время посольства в Ереване и Будапеште.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

"Это станет еще одним важным шагом в процессе улучшения отношений между двумя странами", - заявил глава венгерского МИД.

Он напомнил, что Венгрия и Армения восстановили дипломатические отношения в декабре 2022 года после десятилетнего перерыва.

"В прошлый раз мы говорили об открытии консульских представительств, но, учитывая атмосферу и результаты совместной работы за последние полтора года, видим, что достигнутому прогрессу должен соответствовать самый высокий уровень дипломатических отношений", - сказал Сийярто.

Напомним, что Мирзоян находится в Венгрии с официальным визитом.

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Версия на английском языке Hungary, Armenia to reopen embassies in Yerevan and Budapest
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