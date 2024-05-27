В Брюсселе обсудят инвестиции в водные ресурсы стран Восточного партнерства

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Европейская комиссия совместно проведут 11 -й круглый стол по финансированию водных ресурсов в странах Восточного партнерства Евросоза.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Европейская комиссия совместно проведут 11 -й круглый стол по финансированию водных ресурсов в странах Восточного партнерства Евросоза.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение ОЭСР.

«Заседание круглого стола состоится 30-31 мая в Брюсселе в партнерстве с правительством Нидерландов, The World Water Council и Всемирным банком. Встреча будет посвящена странам Восточного партнерства ЕС и охватит вопросы водоснабжения, управления водными ресурсами и рисками, а также адаптации к изменениям климата», - говорится в информации.

Кроме того, участники круглого стола обсудят инвестиционные потребности и возможности для ускорения инвестиций в водные ресурсы в соответствии с приоритетами программы Восточного партнерства.

«На этой встрече соберутся лидеры и представители правительств [в частности, ЕС и государств-членов ЕС], государственных и частных инвесторов, финансовых учреждений, банков развития, предприятий в сфере водоснабжения, регулирующих органов, международных организаций, коммерческих банков и др.», - отмечается в сообщении.

Восточное партнерство (ВП), запущенное в 2009 году как совместная политическая инициатива, нацелено на углубление и укрепление отношений между ЕС, его государствами-членами и его шестью Восточными соседями: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Республикой Молдова и Украиной.