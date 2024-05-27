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Юридический комитет парламента Грузии сегодня рассмотрит законопроект "об иноагентах"

Юридический комитет парламента Грузии сегодня рассмотрит законопроект "об иноагентах" Вход визитеров в парламент Грузии, где в понедельник планируется рассмотрение законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", будет ограничен – вводится желтый уровень безопасности.
В регионе
27 мая 2024 г. 11:30
Юридический комитет парламента Грузии сегодня рассмотрит законопроект об иноагентах

Вход визитеров в парламент Грузии, где в понедельник планируется рассмотрение законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", будет ограничен – вводится желтый уровень безопасности.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в заявлении законодательного органа.

Президент Грузии наложила вето на законопроект "О прозрачности иностранного влияния" 18 мая. В мотивированных замечаниях президент отметила, что законопроект не подлежит изменениям, но при этом добавила одну статью, согласно которой закон теряет силу через день после вступления в силу. После этого лидеры правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявили, что тема дискуссии вокруг законопроекта закрыта.

Юридический комитет парламента 27 мая рассмотрит в одном чтении как существующий законопроект, так и мотивированные замечания к нему.

"На запланированные парламентские мероприятия (в том числе комитетские заседания) будут допущены только приглашенные соответственными структурными единицами лица... Целью этих мер является обеспечение рабочей и безопасной среды во Дворце парламента Грузии", – сказано в заявлении.

В парламент смогут войти только аккредитованные представители СМИ – не более двух групп от каждого вещателя.

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