О нас

ВБ предоставит Армении 22,6 млн евро на новые лаборатории в школах и вузах

ВБ предоставит Армении 22,6 млн евро на новые лаборатории в школах и вузах Всемирный банк (ВБ) выдаст Армении кредит в 22,6 млн евро на создание новых лабораторий в школах и вузах. Кредит выдан на льготных условиях: его погашение начнется через 14,5 года.
В регионе
25 октября 2022 г. 12:18
ВБ предоставит Армении 22,6 млн евро на новые лаборатории в школах и вузах

Всемирный банк (ВБ) выдаст Армении кредит в 22,6 млн евро на создание новых лабораторий в школах и вузах. Кредит выдан на льготных условиях: его погашение начнется через 14,5 года.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил замминистра образования, науки, культуры и спорта Армении Артур Мартиросян.

Представляя в парламенте проект кредитного соглашения, он сообщил, что кредит станет продолжением программы ВБ "Улучшение образования", которая осуществляется с 2015 года.

На новом этапе программы в 200 школах будут оборудованы лаборатории естественных наук и инженерии (они уже действуют в 107 школах, а до 2026 года их намечается открыть во всех 1 400 школах страны). Кроме того, 5 вузам будет выделено 18 грантов для закупки лабораторного оборудования.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке World Bank to grant Armenia €22.6mln loan for new labs in schools and universities

Экслюзивные новости

Азербайджан планирует получить кредит на ТЭС в Мингячевире
Азербайджан планирует получить кредит на ТЭС в Мингячевире
24 октября 2022 г. 16:29
Турецкий министр: Мы планируем инвестировать в Средний коридор
Турецкий министр: Мы планируем инвестировать в Средний коридор
24 октября 2022 г. 12:39
Самир Шарифов: Настало время для повышения кредитного рейтинга Азербайджана до инвестиционного уровня
Самир Шарифов: Настало время для повышения кредитного рейтинга Азербайджана до инвестиционного уровня
22 октября 2022 г. 11:25
Министр обороны Турции: Все потребности армии Азербайджана будут обеспечены
Министр обороны Турции: Все потребности армии Азербайджана будут обеспечены
21 октября 2022 г. 17:05
Освобожденный Вооруженными силами Украины Лиман
ФотоОсвобожденный Вооруженными силами Украины Лиман
21 октября 2022 г. 16:24
Глава Донецкой области: Азербайджанцы активно защищают свою вторую родину
Глава Донецкой области: Азербайджанцы активно защищают свою вторую родину
21 октября 2022 г. 15:31
Хулуси Акар: Азербайджан и Турция вместе протянули Армении руку мира
Хулуси Акар: Азербайджан и Турция вместе протянули Армении руку мира
21 октября 2022 г. 13:59
Польским компаниям представлено 10 проектов по восстановлению Карабаха
Польским компаниям представлено 10 проектов по восстановлению Карабаха
20 октября 2022 г. 17:29
Азербайджан будет экспортировать промышленную продукцию в Польшу
Азербайджан будет экспортировать промышленную продукцию в Польшу
20 октября 2022 г. 17:17
Глава Донецкой области рассказал о ситуации на освобожденных территориях
Глава Донецкой области рассказал о ситуации на освобожденных территориях
19 октября 2022 г. 16:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi