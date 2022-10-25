ВБ предоставит Армении 22,6 млн евро на новые лаборатории в школах и вузах

Всемирный банк (ВБ) выдаст Армении кредит в 22,6 млн евро на создание новых лабораторий в школах и вузах. Кредит выдан на льготных условиях: его погашение начнется через 14,5 года.

Всемирный банк (ВБ) выдаст Армении кредит в 22,6 млн евро на создание новых лабораторий в школах и вузах. Кредит выдан на льготных условиях: его погашение начнется через 14,5 года.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил замминистра образования, науки, культуры и спорта Армении Артур Мартиросян.

Представляя в парламенте проект кредитного соглашения, он сообщил, что кредит станет продолжением программы ВБ "Улучшение образования", которая осуществляется с 2015 года.

На новом этапе программы в 200 школах будут оборудованы лаборатории естественных наук и инженерии (они уже действуют в 107 школах, а до 2026 года их намечается открыть во всех 1 400 школах страны). Кроме того, 5 вузам будет выделено 18 грантов для закупки лабораторного оборудования.