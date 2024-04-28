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В Омске при столкновении лодки с плавающей стоянкой судов погибли двое

В Омске при столкновении лодки с плавающей стоянкой судов погибли двое Водитель и пассажир лодки в Омской области погибли при столкновении с плавающей стоянкой судов на Иртыше. Еще одного пассажира лодки ищут спасатели.
В регионе
28 апреля 2024 г. 11:10
В Омске при столкновении лодки с плавающей стоянкой судов погибли двое

Водитель и пассажир лодки в Омской области РФ погибли при столкновении с плавающей стоянкой судов на Иртыше. Еще одного пассажира лодки ищут спасатели.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в Восточном межрегиональном управлении СК РФ на транспорте.

"В акватории реки Иртыш напротив острова Самарский в черте Омска судоводитель моторной лодки с двумя пассажирами на борту допустил столкновение с плавающим сооружением, обеспечивающим стоянку судов. В результате происшествия погиб судоводитель и один пассажир судна", - говорится в сообщении.

Местонахождение второго пассажира судна устанавливают спасатели. Омским следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух человек).

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Версия на азербайджанском языке İrtış çayında qayıq qəzasında iki nəfər ölüb

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