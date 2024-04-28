Посол Армении в ЕС: Попытки подрыва интересов РФ на Кавказе являются самоубийственными

Армения имеет глубокие исторические связи с Россией, в этой связи попытки подрыва интересов РФ на Кавказе являются самоубийственными.

Армения имеет глубокие исторические связи с Россией, в этой связи попытки подрыва интересов РФ на Кавказе являются самоубийственными.

Как передает Report, об этом заявил посол Армении в ЕС Тигран Балаян в беседе с американской газетой Politico.

"География Армении означает, что она исторически и практически имеет так много связей с Россией, что только фантазеры могут подумать, что Армения пойдет на самоубийственный шаг, пытаясь подорвать российские интересы в регионе", - подчеркнул он.

Тесные связи Армении с ЕС не исключают двусторонних теплых отношений с РФ, "и это то, что мы хотим объяснить нашим российским коллегам", отметил дипломат.