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Посол Армении в ЕС: Попытки подрыва интересов РФ на Кавказе являются самоубийственными

Посол Армении в ЕС: Попытки подрыва интересов РФ на Кавказе являются самоубийственными Армения имеет глубокие исторические связи с Россией, в этой связи попытки подрыва интересов РФ на Кавказе являются самоубийственными.
В регионе
28 апреля 2024 г. 17:38
Посол Армении в ЕС: Попытки подрыва интересов РФ на Кавказе являются самоубийственными

Армения имеет глубокие исторические связи с Россией, в этой связи попытки подрыва интересов РФ на Кавказе являются самоубийственными.

Как передает Report, об этом заявил посол Армении в ЕС Тигран Балаян в беседе с американской газетой Politico.

"География Армении означает, что она исторически и практически имеет так много связей с Россией, что только фантазеры могут подумать, что Армения пойдет на самоубийственный шаг, пытаясь подорвать российские интересы в регионе", - подчеркнул он.

Тесные связи Армении с ЕС не исключают двусторонних теплых отношений с РФ, "и это то, что мы хотим объяснить нашим российским коллегам", отметил дипломат.

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Версия на английском языке Armenian envoy to EU: Attempts to undermine Russia's interests in South Caucasus suicidal
Версия на азербайджанском языке Ermənistanın Aİ-dəki səfiri: Rusiyanın Qafqazdakı maraqlarını pozmaq intihardır

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