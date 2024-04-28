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Главнокомандующий Украины заявил, что ситуация на фронте ухудшается

Главнокомандующий Украины заявил, что ситуация на фронте ухудшается Ситуация на фронте обострилась, а Россия активно атакует по всей линии фронта, на некоторых направлениях - имеет тактические успехи. Поэтому Силы обороны переместились на новые рубежи западнее Бердичей Семеновки и Новомихайловки Донецкой области.
В регионе
28 апреля 2024 г. 18:00
Главнокомандующий Украины заявил, что ситуация на фронте ухудшается

Ситуация на фронте обострилась, а Россия активно атакует по всей линии фронта, на некоторых направлениях - имеет тактические успехи. Поэтому Силы обороны переместились на новые рубежи западнее Бердичей Семеновки и Новомихайловки Донецкой области.

Как передает Report, об этом в своем Telegram сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский.

"Наиболее сложная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, где продолжаются ожесточенные бои. Противник на этих направлениях задействовал до четырех бригад, пытается развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки, пробиваясь к Покровску и Курахово.

Подразделения Сил обороны, сохраняя жизнь и здоровье наших защитников, переместились на новые рубежи западнее Бердичей, Семеновки и Новомихайловки. В целом, на этих направлениях противник достиг определенных тактических успехов, но оперативного преимущества получить не смог. Украинские войска наносят врагу максимальные потери, как в личном составе, так и в военной технике. Для усиления обороны на этих направлениях, замены подразделений, понесших потери, осуществляется перемещение бригад, которые восстановили боеспособность.

Все еще напряженная обстановка на Юге, в Запорожской и Херсонской областях. На Новопавловском направлении противник пытается наступать в районе Старомайорского, на Ореховском - в районах Роботино и Вербового, на Херсонском - все еще надеется выбить наши войска из Крынок. Успеха не имеет ни на одном из направлений. Мало того, на Херсонском направлении нашим подразделениям удалось продвинуться в районе Великанского и установить контроль над островом Нестрига", - написал он.

Также, как отмечает генерал, происходит динамическая смена обстановки, отдельные позиции переходят "из рук в руки" несколько раз в течение суток, что порождает неоднозначное понимание ситуации.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynanın baş komandanı cəbhədəki vəziyyətin ağırlaşdığını açıqlayıb

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