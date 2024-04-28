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В Башкортостане при ДТП погибли четыре человека

В Башкортостане при ДТП погибли четыре человека Автомобили Chevrolet Lanos и ВАЗ-21010 столкнулись в Кугарчинском районе Башкортостане (РФ).
В регионе
28 апреля 2024 г. 17:49
В Башкортостане при ДТП погибли четыре человека

Автомобили Chevrolet Lanos и ВАЗ-21010 столкнулись в Кугарчинском районе Башкортостане (РФ).

Как передает Report, об этом заявили в пресс-службе прокуратуры республики.

"Сегодня на 346-м км трассы Магнитогорск - Ира около деревни Ибраево столкнулись автомобили марок Chevrolet Lanos и ВАЗ-21010. В результате ДТП погибли три человека, в том числе несовершеннолетний, четверо пострадавших, один из которых малолетний, доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Позже в прокуратуре сообщили, что число пострадавших возросло до четырех. "Ребенок погиб в больнице", - сказала собеседница агентства.

Надзорное ведомство взяло на контроль установление всех обстоятельств аварии.

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