В Башкортостане при ДТП погибли четыре человека

Автомобили Chevrolet Lanos и ВАЗ-21010 столкнулись в Кугарчинском районе Башкортостане (РФ).
Как передает Report, об этом заявили в пресс-службе прокуратуры республики.
"Сегодня на 346-м км трассы Магнитогорск - Ира около деревни Ибраево столкнулись автомобили марок Chevrolet Lanos и ВАЗ-21010. В результате ДТП погибли три человека, в том числе несовершеннолетний, четверо пострадавших, один из которых малолетний, доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Позже в прокуратуре сообщили, что число пострадавших возросло до четырех. "Ребенок погиб в больнице", - сказала собеседница агентства.
Надзорное ведомство взяло на контроль установление всех обстоятельств аварии.