При нападении в школе в Варшаве три человека получили ножевые ранения

Не менее трех человек получили ножевые ранения в результате нападения в частной школе в Варшаве.

Как передает Report, об этом сообщил телеканалу TVP Info пресс-секретарь варшавской полиции Яцек Вишневский.

По предварительным данным, 21-летняя учащаяся напала с ножом на 17-летнюю девушку. Еще две девушки в возрасте 17 и 24 лет также получили ранения. Их жизни вне опасности.

Подозреваемая задержана. Мотивы нападения устанавливаются. Как уточнили в полиции, предварительно, нападавшая и пострадавшие не были знакомы.

Это уже третий случай нападения с ножом в учебных заведениях Польши за неделю.

7 октября в городе Остроленка в результате нападения в техникуме пострадали девять человек, в том числе учащиеся, преподаватели и двое прохожих. Подозреваемым оказался 19-летний студент учебного заведения. Он находится в больнице после нанесенных себе ранений.

На следующий день, 8 октября, 15-летний бывший ученик начальной школы в населенном пункте Лещидул-Новины напал на уборщицу. Женщина скончалась в реанимации. Также пострадали учитель и директор школы, пытавшиеся остановить нападавшего.