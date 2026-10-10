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    При нападении в школе в Варшаве три человека получили ножевые ранения

    Другие страны
    • 10 октября, 2026
    • 20:03
    При нападении в школе в Варшаве три человека получили ножевые ранения

    Не менее трех человек получили ножевые ранения в результате нападения в частной школе в Варшаве.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканалу TVP Info пресс-секретарь варшавской полиции Яцек Вишневский.

    По предварительным данным, 21-летняя учащаяся напала с ножом на 17-летнюю девушку. Еще две девушки в возрасте 17 и 24 лет также получили ранения. Их жизни вне опасности.

    Подозреваемая задержана. Мотивы нападения устанавливаются. Как уточнили в полиции, предварительно, нападавшая и пострадавшие не были знакомы.

    Это уже третий случай нападения с ножом в учебных заведениях Польши за неделю.

    7 октября в городе Остроленка в результате нападения в техникуме пострадали девять человек, в том числе учащиеся, преподаватели и двое прохожих. Подозреваемым оказался 19-летний студент учебного заведения. Он находится в больнице после нанесенных себе ранений.

    На следующий день, 8 октября, 15-летний бывший ученик начальной школы в населенном пункте Лещидул-Новины напал на уборщицу. Женщина скончалась в реанимации. Также пострадали учитель и директор школы, пытавшиеся остановить нападавшего.

    Ножевые ранения Вооруженное нападение в школе Польша
    Varşavada məktəbdə bıçaqlanma olub, üç nəfər xəsarət alıb
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