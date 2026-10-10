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    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Сингапура "Формулы 1"

    Формула 1
    • 10 октября, 2026
    • 19:09
    Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Сингапура Формулы 1

    Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем квалификации 17-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула 1" сезона 2026 года - Гран-при Сингапура.

    Как сообщает Report, гоночный уик-энд проходит на городской трассе "Марина-Бей".

    Второе место занял монегаск Шарль Леклер ("Феррари"). Третьим стал его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон. Ферстаппен выиграл квалификацию на втором Гран-при подряд и завоевал 50-й поул в карьере.

    Основная гонка состоится 11 октября и начнется в 16:00 по бакинскому времени.

    Макс Ферстаппен Формула 1
    Ferstappen "Formula 1" üzrə Sinqapur Qran-prisinin təsnifat mərhələsini qazanıb
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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