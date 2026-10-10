Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Сингапура "Формулы 1"
Формула 1
- 10 октября, 2026
- 19:09
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Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем квалификации 17-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула 1" сезона 2026 года - Гран-при Сингапура.
Как сообщает Report, гоночный уик-энд проходит на городской трассе "Марина-Бей".
Второе место занял монегаск Шарль Леклер ("Феррари"). Третьим стал его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон. Ферстаппен выиграл квалификацию на втором Гран-при подряд и завоевал 50-й поул в карьере.
Основная гонка состоится 11 октября и начнется в 16:00 по бакинскому времени.
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