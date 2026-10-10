Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Сингапура "Формулы 1"

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем квалификации 17-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула 1" сезона 2026 года - Гран-при Сингапура.

Как сообщает Report, гоночный уик-энд проходит на городской трассе "Марина-Бей".

Второе место занял монегаск Шарль Леклер ("Феррари"). Третьим стал его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон. Ферстаппен выиграл квалификацию на втором Гран-при подряд и завоевал 50-й поул в карьере.

Основная гонка состоится 11 октября и начнется в 16:00 по бакинскому времени.