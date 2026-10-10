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    Ferstappen "Formula 1" üzrə Sinqapur Qran-prisinin təsnifat mərhələsini qazanıb

    Formula 1
    • 10 oktyabr, 2026
    • 19:45
    Ferstappen Formula 1 üzrə Sinqapur Qran-prisinin təsnifat mərhələsini qazanıb

    "Red Bull" komandasının niderlandlı pilotu Maks Ferstappen 2026-cı il mövsümünün "Formula 1" üzrə dünya çempionatının 17-ci – Sinqapur Qran-prisinin təsnifat mərhələsinin qalibi olub.

    "Report" xəbər verir ki, yarış həftəsonu "Marina-Bey" şəhər trasında keçirilir.

    İkinci yeri monakolu Şarl Lekler ("Ferrari") tutub. Üçüncü isə onun komanda yoldaşı, britaniyalı Lüis Hemilton olub.

    Ferstappen ardıcıl ikinci Qran-pridə təsnifat mərhələsini qazanıb və karyerasında 50-ci poulu əldə edib.

    Əsas yarış oktyabrın 11-də, Bakı vaxtı ilə saat 16:00-da başlayacaq.

    Maks Ferstappen Şarl Lekler Formula 1 Lüis Hemilton Sinqapur Qran-prisi
    Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Сингапура "Формулы 1"
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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