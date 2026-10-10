Ferstappen "Formula 1" üzrə Sinqapur Qran-prisinin təsnifat mərhələsini qazanıb
Formula 1
- 10 oktyabr, 2026
- 19:45
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"Red Bull" komandasının niderlandlı pilotu Maks Ferstappen 2026-cı il mövsümünün "Formula 1" üzrə dünya çempionatının 17-ci – Sinqapur Qran-prisinin təsnifat mərhələsinin qalibi olub.
"Report" xəbər verir ki, yarış həftəsonu "Marina-Bey" şəhər trasında keçirilir.
İkinci yeri monakolu Şarl Lekler ("Ferrari") tutub. Üçüncü isə onun komanda yoldaşı, britaniyalı Lüis Hemilton olub.
Ferstappen ardıcıl ikinci Qran-pridə təsnifat mərhələsini qazanıb və karyerasında 50-ci poulu əldə edib.
Əsas yarış oktyabrın 11-də, Bakı vaxtı ilə saat 16:00-da başlayacaq.
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