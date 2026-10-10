Кобахидзе: Решение Грузии не присоединяться к санкциям против России оказалось верным

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал решение своей страны не присоединяться к санкциям против России на фоне изменений в политике США в отношении поставок российского дизельного топлива.

Как сообщает грузинское бюро Report, грузинский премьер высказался на эту тему, отвечая на вопрос журналистов о снятии США ограничений на российское дизельное топливо.

Глава правительства отметил, что в период, когда Грузия не присоединялась к санкциям против России, в адрес страны со всех сторон звучала критика. Он заявил, что нынешняя ситуация свидетельствует о правильности решения, некогда принятого Тбилиси.

"В очередной раз стало ясно, что, не присоединившись к санкциям против России, мы приняли абсолютно рациональное и прагматичное, правильное и безальтернативное решение", - подчеркнул глава правительства.

Отметим, что Министерство финансов США разрешило поставки российского дизельного топлива на мировой рынок, временно освободив их от американских санкций до 7 апреля 2027 года.