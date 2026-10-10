FT: США пригрозили Украине прекратить обмен разведданными из-за ударов по российским НПЗ
- 10 октября, 2026
- 20:17
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США усилили давление на Украину, требуя прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. В противном случае Вашингтон пригрозил приостановить передачу Киеву важной разведывательной информации.
Как передает Report, об этом сообщает Financial Times со ссыкой на источники.
По данным издания, в пятницу в Майами украинская делегация провела почти восьмичасовую встречу с представителями президента США Дональда Трампа. Стороны планировали обсудить возможные пути убеждения России прекратить войну, однако переговоры, по информации трех источников, знакомых с ситуацией, сорвались.
Как пишет Financial Times, советники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер предупредили украинскую сторону о возможном прекращении обмена разведданными, если Киев не выполнит требование Вашингтона остановить удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям.
Издание связывает обострение ситуации с решением США о снятии ограничений на российское топливо.
В то же время высокопоставленный украинский чиновник заявил, что Киев намерен продолжать атаки на российские НПЗ. По его словам, украинская делегация сократила визит и отказалась от второго раунда переговоров, запланированного на субботу.