FT: США пригрозили Украине прекратить обмен разведданными из-за ударов по российским НПЗ

США усилили давление на Украину, требуя прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. В противном случае Вашингтон пригрозил приостановить передачу Киеву важной разведывательной информации.

Как передает Report, об этом сообщает Financial Times со ссыкой на источники.

По данным издания, в пятницу в Майами украинская делегация провела почти восьмичасовую встречу с представителями президента США Дональда Трампа. Стороны планировали обсудить возможные пути убеждения России прекратить войну, однако переговоры, по информации трех источников, знакомых с ситуацией, сорвались.

Как пишет Financial Times, советники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер предупредили украинскую сторону о возможном прекращении обмена разведданными, если Киев не выполнит требование Вашингтона остановить удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям.

Издание связывает обострение ситуации с решением США о снятии ограничений на российское топливо.

В то же время высокопоставленный украинский чиновник заявил, что Киев намерен продолжать атаки на российские НПЗ. По его словам, украинская делегация сократила визит и отказалась от второго раунда переговоров, запланированного на субботу.