Премьер-лига Азербайджана: "Зиря" дома сыграла вничью с "Шамахы"

Бакинская "Зиря" в домашнем матче 7-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу сыграла вничью с "Шамахы" из одноименного города.

Как сообщает Report, встреча на стадионе Спортивного комплекса "Зиря" завершилась со счетом 1:1.

Столичный клуб набрал 11 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице, у "Шамахы" на одно очко меньше и 7-я позиция.

В последнем матче дня "Габала" на выезде сыграет против "Сумгайыта".

В предыдущих играх тура накануне гянджинский "Кяпяз" одержал победу над "Араз-Нахчываном" (2:0), а "Нефтчи" и "Сабах" в бакинском дерби согласились на безголевую ничью.