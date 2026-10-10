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    Премьер-лига Азербайджана: "Зиря" дома сыграла вничью с "Шамахы"

    Футбол
    • 10 октября, 2026
    • 19:26
    Премьер-лига Азербайджана: Зиря дома сыграла вничью с Шамахы

    Бакинская "Зиря" в домашнем матче 7-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу сыграла вничью с "Шамахы" из одноименного города.

    Как сообщает Report, встреча на стадионе Спортивного комплекса "Зиря" завершилась со счетом 1:1.

    Столичный клуб набрал 11 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице, у "Шамахы" на одно очко меньше и 7-я позиция.

    В последнем матче дня "Габала" на выезде сыграет против "Сумгайыта".

    В предыдущих играх тура накануне гянджинский "Кяпяз" одержал победу над "Араз-Нахчываном" (2:0), а "Нефтчи" и "Сабах" в бакинском дерби согласились на безголевую ничью.

    Премьер-лига Азербайджана ФК Зиря ФК Шамахы
    Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" evdə "Şamaxı" ilə heç-heçə edib
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