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    Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" evdə "Şamaxı" ilə heç-heçə edib

    Futbol
    • 10 oktyabr, 2026
    • 18:57
    Azərbaycan Premyer Liqası: Zirə evdə Şamaxı ilə heç-heçə edib

    Misli Premyer Liqasının VII turunda "Zirə" evdə "Şamaxı" ilə heç-heçə edib.

    "Report"un məlumatına görə Zirə İdman Kompleksinin stadionunda baş tutan görüş 1:1 hesabı ilə bitib.

    "Zirə" hazırda turnir cədvəlində 11 xalla 5-ci pillədə yer alıb. 10 xala malik "Şamaxı" isə 7-cidir.

    Günün son matçında "Qəbələ" səfərdə "Sumqayıt"la qarşılaşacaq.

    Xatırladaq ki, turun ötən gün baş tutan matçlarında "Kəpəz" "Araz-Naxçıvan"ı (2:0) məğlub edib. "Neftçi" - "Sabah" matçı isə qolsuz bərabərliklə başa çatıb.

    Azərbaycan Premyer Liqası Zirə FK Şamaxı FK
    Премьер-лига Азербайджана: "Зиря" дома сыграла вничью с "Шамахы"
    44 - Tezliklə
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