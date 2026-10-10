Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" evdə "Şamaxı" ilə heç-heçə edib
Futbol
- 10 oktyabr, 2026
- 18:57
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Misli Premyer Liqasının VII turunda "Zirə" evdə "Şamaxı" ilə heç-heçə edib.
"Report"un məlumatına görə Zirə İdman Kompleksinin stadionunda baş tutan görüş 1:1 hesabı ilə bitib.
"Zirə" hazırda turnir cədvəlində 11 xalla 5-ci pillədə yer alıb. 10 xala malik "Şamaxı" isə 7-cidir.
Günün son matçında "Qəbələ" səfərdə "Sumqayıt"la qarşılaşacaq.
Xatırladaq ki, turun ötən gün baş tutan matçlarında "Kəpəz" "Araz-Naxçıvan"ı (2:0) məğlub edib. "Neftçi" - "Sabah" matçı isə qolsuz bərabərliklə başa çatıb.
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