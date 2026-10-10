Ушанги Кокаури вышел в полуфинал ЧМ по дзюдо в Баку, одолев Кянана Насибова

Азербайджанский дзюдоист Ушанги Кокаури вышел в полуфинал чемпионата мира в Баку, одолев в 1/4 финала другого представителя Азербайджана Кянана Насибова.

Как сообщает Report, Насибов сохраняет шанс на медаль, если он одержит победу в утешительной встрече за бронзовую медаль.

Ранее азербайджанские спортсмены Ахмед Юсифов (60 кг) завоевал золото, Зелим Цкаев (81 кг) – серебро, Рашид Маммадалиев (73 кг), Омар Раджабли (81 кг) и Мурад Фатиев (90 кг) – бронзовые медали.