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    Ушанги Кокаури вышел в полуфинал ЧМ по дзюдо в Баку, одолев Кянана Насибова

    Индивидуальные
    • 10 октября, 2026
    • 14:35
    Ушанги Кокаури вышел в полуфинал ЧМ по дзюдо в Баку, одолев Кянана Насибова

    Азербайджанский дзюдоист Ушанги Кокаури вышел в полуфинал чемпионата мира в Баку, одолев в 1/4 финала другого представителя Азербайджана Кянана Насибова.

    Как сообщает Report, Насибов сохраняет шанс на медаль, если он одержит победу в утешительной встрече за бронзовую медаль.

    Ранее азербайджанские спортсмены Ахмед Юсифов (60 кг) завоевал золото, Зелим Цкаев (81 кг) – серебро, Рашид Маммадалиев (73 кг), Омар Раджабли (81 кг) и Мурад Фатиев (90 кг) – бронзовые медали.

    Чемпионат мира по дзюдо 2026
    Dünya çempionatı: Uşanqi Kokauri finalda, Kənan Nəsibov bürünc medal uğrunda yarışacaq - YENİLƏNİB-2
    Ushangi Kokauri reaches World Judo Championships semi-finals in Baku
    44 - Tezliklə
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