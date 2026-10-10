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    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Рашад Асланов: Будущее тюркского мира зависит от сотрудничества молодежи

    В регионе
    • 10 октября, 2026
    • 19:55
    Рашад Асланов: Будущее тюркского мира зависит от сотрудничества молодежи

    Расширение молодежного сотрудничества в тюркском мире, обмен опытом и реализация совместных инициатив имеют важное значение с точки зрения укрепления братских связей между тюркскими государствами.

    Как сообщает турецкое Report, об этом заявил посол Азербайджана в Анкаре Рашад Асланов в кулуарах "Встречи молодежи тюркского мира", проведенной в городе Коджаэли.

    Посол отметил, что Организация тюркских государств (ОТГ) является "семейной организацией", основанной на общей истории, языке и культуре.

    Он подчеркнул, что президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда проявляет особое внимание и заботу о молодежи.

    Р. Асланов сообщил, что после освобождения Карабаха от оккупации представители молодежных организаций посещают регион и знакомятся с проводимыми там восстановительными и строительными работами.

    Он также обратил внимание, что создание Карабахского университета в городе Ханкенди, обучение в этом вузе молодежи и проявление турецкими университетами интереса к сотрудничеству имеют важное значение с точки зрения будущего азербайджанской молодежи.

    Рашад Асланов Посол Азербайджана в Турции Организация тюркских государств (ОТГ)
    Rəşad Aslanov: Türk dünyasının gələcəyi gənclərin əməkdaşlığından asılıdır
    Rashad Aslanov: Future of Turkic world depends on youth cooperation
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    Рашад Асланов: Будущее тюркского мира зависит от сотрудничества молодежи

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