Рашад Асланов: Будущее тюркского мира зависит от сотрудничества молодежи

Расширение молодежного сотрудничества в тюркском мире, обмен опытом и реализация совместных инициатив имеют важное значение с точки зрения укрепления братских связей между тюркскими государствами.

Как сообщает турецкое Report, об этом заявил посол Азербайджана в Анкаре Рашад Асланов в кулуарах "Встречи молодежи тюркского мира", проведенной в городе Коджаэли.

Посол отметил, что Организация тюркских государств (ОТГ) является "семейной организацией", основанной на общей истории, языке и культуре.

Он подчеркнул, что президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда проявляет особое внимание и заботу о молодежи.

Р. Асланов сообщил, что после освобождения Карабаха от оккупации представители молодежных организаций посещают регион и знакомятся с проводимыми там восстановительными и строительными работами.

Он также обратил внимание, что создание Карабахского университета в городе Ханкенди, обучение в этом вузе молодежи и проявление турецкими университетами интереса к сотрудничеству имеют важное значение с точки зрения будущего азербайджанской молодежи.