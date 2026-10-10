İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Rəşad Aslanov: Türk dünyasının gələcəyi gənclərin əməkdaşlığından asılıdır

    Region
    • 10 oktyabr, 2026
    • 19:28
    Rəşad Aslanov: Türk dünyasının gələcəyi gənclərin əməkdaşlığından asılıdır

    Türk dünyası gənclərinin əməkdaşlığının genişləndirilməsi, təcrübə mübadiləsi və birgə təşəbbüslərin həyata keçirilməsi türk dövlətləri arasında qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, bunu Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Rəşad Aslanov Kocaeli şəhərində keçirilən "Türk Dünyası Gənclərinin Görüşü" ilə bağlı mətbuata açıqlamasında bildirib.

    Səfir qeyd edib ki, Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) ortaq tarix, dil və mədəniyyətə əsaslanan ailə təşkilatıdır.

    O, Prezident İlham Əliyevin gənclərə daim xüsusi diqqət və qayğı göstərdiklərini vurğulayıb.

    R. Aslanov bildirib ki, Qarabağın işğaldan azad edilməsindən sonra gənclər təşkilatlarının nümayəndələri bölgəyə səfər edərək aparılan bərpa və quruculuq işləri ilə tanış olurlar.

    O həmçinin Xankəndi şəhərində Qarabağ Universitetinin yaradılmasının, gənclərin burada təhsil almasının və Türkiyə universitetlərinin əməkdaşlığa maraq göstərməsinin Azərbaycan gəncliyinin gələcəyi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıdığını diqqətə çatdırıb.

    Rəşad Aslanov Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT)
    Рашад Асланов: Будущее тюркского мира зависит от сотрудничества молодежи
    Rashad Aslanov: Future of Turkic world depends on youth cooperation
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    20:53

    Türk Dünyası Sığorta Birliyinə yeni sədr və baş katib seçilib

    Maliyyə
    20:48

    WSJ: ABŞ-nin yeni PUA-ları isti hava şəraitində sınaqdan keçməyib

    Digər ölkələr
    20:35

    FT: ABŞ Rusiyanın neft zavodlarına zərbələrə görə Ukraynanı məlumat ötürməməklə hədələyib

    Digər ölkələr
    20:28
    Foto

    Bakıda Avropa Su İdmanı Federasiyasının Konqresi başa çatıb

    Fərdi
    20:26

    Varşavada məktəbdə bıçaqlanma olub, üç nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    20:12
    Foto

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Neftçi" "Ordu"nu məğlub edib

    Komanda
    20:04

    Kamandan oxatma üzrə Azərbaycan Superkuboku keçiriləcək

    Fərdi
    19:45

    Ferstappen "Formula 1" üzrə Sinqapur Qran-prisinin təsnifat mərhələsini qazanıb

    Formula 1
    19:37

    Uşanqi Kokauri: "Finalda daha çox taktiki səhvlərə yol verdim"

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti