Валютные вклады россиян упали до уровня февраля 2008 года

Объем валютных депозитов граждан РФ в октябре 2023 года упал до $26,8 млрд, что является минимальным уровнем с февраля 2008 года.

Объем валютных депозитов граждан РФ в октябре 2023 года упал до $26,8 млрд, что является минимальным уровнем с февраля 2008 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на статистику ЦБ РФ.

За месяц традиционные валютные вклады сократились на 1,5%. Также на 2% до $14,7 млрд уменьшились средства населения на текущих и расчетных счетах в валюте. Это минимум с июня 2017 года.

В результате общая сумма валютных активов граждан в российских банках за октябрь снизилась на 1,4% и достигла $41,6 млрд.

До этого стало известно, что в преддверии последнего заседания Центробанка РФ, россияне неожиданно начали активнее размещать свободные средства в банковские депозиты. По состоянию на 18 ноября объём наличных денежных средств в обращении сократился на 21,6 млрд рублей по сравнению с предыдущим отчётным периодом. Это первое снижение данного показателя с весны 2022 года.