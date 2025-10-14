Валтонен: Приветствуем шаги в направлении достижения мира между Арменией и Азербайджаном

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила о том, что приветствует шаги, которые были сделаны для достижения мира между Арменией и Азербайджаном, в частности, это касается вашингтонских договоренностей. Организация призывает стороны подписать мирный договор и нормализовать отношения, чтобы обеспечить стабильный мир.

Как передает Report, об этом она заявила в Ереване.

"Мы тепло приветствуем те важные шаги, которые были сделаны в направлении достижения мира с Азербайджаном, в частности, соглашение от 8 августа в Вашингтоне. Я приветствую также совместное обращение по роспуску Минской группы ОБСЕ", - отметила она.

Она выразила надежду на то, что данный процесс будет завершен до 1 декабря.

ОБСЕ при этом, по словам Валтонен, готова продолжать сотрудничество с Арменией в сферах, представляющих для нее интерес.

"Очень важно укреплять нынешний мирный процесс, обеспечить продолжительность уже сделанных многообещающих шагов", - отметила она.