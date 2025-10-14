Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    Валтонен: Приветствуем шаги в направлении достижения мира между Арменией и Азербайджаном

    В регионе
    • 14 октября, 2025
    • 12:53
    Валтонен: Приветствуем шаги в направлении достижения мира между Арменией и Азербайджаном

    Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила о том, что приветствует шаги, которые были сделаны для достижения мира между Арменией и Азербайджаном, в частности, это касается вашингтонских договоренностей. Организация призывает стороны подписать мирный договор и нормализовать отношения, чтобы обеспечить стабильный мир.

    Как передает Report, об этом она заявила в Ереване.

    "Мы тепло приветствуем те важные шаги, которые были сделаны в направлении достижения мира с Азербайджаном, в частности, соглашение от 8 августа в Вашингтоне. Я приветствую также совместное обращение по роспуску Минской группы ОБСЕ", - отметила она.

    Она выразила надежду на то, что данный процесс будет завершен до 1 декабря.

    ОБСЕ при этом, по словам Валтонен, готова продолжать сотрудничество с Арменией в сферах, представляющих для нее интерес.

    "Очень важно укреплять нынешний мирный процесс, обеспечить продолжительность уже сделанных многообещающих шагов", - отметила она.

    Армения Азербайджан мирный процесс Элина Валтонен роспуск ОБСЕ
    ATƏT sədri: Ermənistan və Azərbaycan arasında sülhə doğru atılan addımları alqışlayırıq
    Valtonen: 'We welcome steps towards achieving peace between Armenia, Azerbaijan'

    Последние новости

    13:44

    SOCAR может войти в проект разработки месторождения Дунга в Казахстане - ЭКСКЛЮЗИВ

    Энергетика
    13:40
    Фото

    Самоподъемная буровая установка "Нептун" спущена на воду

    Энергетика
    13:39

    Начата разработка II Госпрограммы по восстановлению Карабаха

    Инфраструктура
    13:33

    Два вотума недоверия к правительству Франции будут рассмотрены в четверг

    Другие страны
    13:31

    ГНС запустила систему "prefiling" для деклараций по упрощенному налогу

    Бизнес
    13:30

    Замминистра: Девушки составляют 54% получающих студенческие кредиты на образование

    Наука и образование
    13:24

    Житель Тезебина: Радость возвращения домой могут понять только те, кто пережил этот опыт

    Внутренняя политика
    13:22

    Крупнейший аэропорт Брюсселя парализован из-за общенациональной забастовки в Бельгии

    Другие страны
    13:22
    Фото

    Рахман Гаджиев: 95% работ по разминированию в Карабахе проводится на средства Азербайджана

    Инфраструктура
    Лента новостей