Вакцину TURKOVAC начнут применять во всех госбольницах Турции

Со следующей недели турецкая вакцина TURKOVAC от коронавирусной инфекции нового типа будет доступна во всех государственных больницах Турции.

Со следующей недели турецкая вакцина TURKOVAC от коронавирусной инфекции нового типа будет доступна во всех государственных больницах Турции.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа.

В больницах Турции к данному моменту распределено 800 тыс. доз TURKOVAC.

Он напомнил, что турецкие специалисты работают над адаптацией отечественной прививки к штамму коронавируса "омикрон". "Отечественная вакцина тестируется на животных. Полагаю, что вторую дозу животным введут уже завтра. Планируем полностью завершить адаптацию TURKOVAC к штамму "омикрон" уже к марту", - сказал министр.

Коджа отметил, что согласно прогнозам специалистов, уже со следующей недели прирост заболеваемости пойдет на спад: "Нагрузка на больницы тоже постепенно снизится. К данному моменту уровень госпитализации пациентов с коронавирусом уменьшился на 28-30%, а в отделениях интенсивной терапии – на 15%", - сказал министр.

Глава Минздрава далее напомнил, что медики в Турции приступили к применению препарата Molnupiravir ("Молнупиравир") для лечения пациентов с коронавирусом.

Препарат назначается пациентам старше 65 лет, лицам с хроническими заболеваниями и лицам в группе риска, и очень важно, чтобы лица старше 65 лет получили его на ранних этапах лечения от коронавируса, пояснил Коджа.