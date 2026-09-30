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    Вахтанг Джараия: Средний коридор имеет стратегическое значение для Азербайджана и Грузии

    В регионе
    • 30 сентября, 2026
    • 02:20
    Вахтанг Джараия: Средний коридор имеет стратегическое значение для Азербайджана и Грузии

    Средний коридор имеет стратегическое значение не только для Азербайджана и Грузии, но и для ведущих экономических держав Азии и Европы.

    Об этом заявил в интервью грузинскому бюро Report известный экономист, профессор Вахтанг Джараия.

    По его словам, для эффективного функционирования Среднего коридора большое значение имеют осуществление соответствующих инвестиций вдоль маршрута и обеспечение безопасности:

    "Средний коридор имеет стратегическое значение не только для Грузии и Азербайджана, но и для сильных игроков Азии и Европы. Поэтому в интересах всех, чтобы Средний коридор функционировал должным и адекватным образом, осуществлялись соответствующие инвестиции и обеспечивалась безопасность".

    По словам Вахтанга Джараия, правительства Грузии и Азербайджана ведут системную работу по развитию Среднего коридора, а для развития проекта предусмотрены соответствующие финансовые и инвестиционные пакеты.

    Эксперт считает, что для более эффективного использования потенциала Среднего коридора также важно привлекать к маршруту новых представителей бизнеса и инвесторов:

    "С точки зрения безопасности Грузии очень важно, чтобы вместе с Азербайджаном этот проект должным образом функционировал в экономическом и социальном аспектах, а также чтобы к нему привлекалось больше игроков, в том числе представителей бизнеса. Они обеспечат больший объем грузоперевозок по проекту и привлекут больше инвесторов".

    Экономист назвал Средний коридор исторически значимым для региона проектом. По его словам, он важен как для стран, расположенных вдоль коридора, так и для других государств-партнеров, Европейского союза и различных международных организаций.

    Отметим, что Средний коридор представляет собой Транскаспийский международный транспортный маршрут, обеспечивающий выход из Китая и Центральной Азии на европейские рынки через Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию.

    Грузия планирует до 2032 года инвестировать 7 млрд долларов в развитие транспортной инфраструктуры, в том числе расширение возможностей Среднего коридора.

    В отчете Всемирного банка также отмечается, что развитие Среднего коридора может принести экономическую пользу девяти странам, расположенным вдоль маршрута: Азербайджану, Грузии, Армении, Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану, Турции, Туркменистану и Узбекистану.

    Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) Грузия Азербайджан
    Vaxtanq Caraia: Orta Dəhliz Azərbaycan və Gürcüstan üçün strateji əhəmiyyət daşıyır
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