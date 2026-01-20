Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    Ваагн Хачатурян: Надеюсь, товары из Азербайджана будут напрямую поступать в Армению

    В регионе
    • 20 января, 2026
    • 19:28
    Ваагн Хачатурян: Надеюсь, товары из Азербайджана будут напрямую поступать в Армению

    Президент Армении Ваагн Хачатурян выразил надежду, что товары из Азербайджана будут напрямую поступать в Армению.

    Как сообщает корреспондент Report из Давоса, об этом он заявил, выступая на панельной дискуссии в рамках ежегодного заседания Всемирного экономического форума.

    По словам Хачатуряна, лидеры Азербайджана и Армении уже продемонстрировали политическую волю и смелость ради достижения мира. Он отметил, что еще год-два назад подобная ситуация казалась невероятной, однако сегодня стороны находятся на принципиально новом этапе отношений.

    Президент Армении подчеркнул, что в настоящее время грузы из Азербайджана поступают в Армению транзитом через территорию Грузии, однако в перспективе возможны прямые перевозки между Баку и Ереваном. По его словам, это позволит преодолеть проблемы, возникшие в 1990-х годах, и сосредоточиться на будущем.

    Ваагн Хачатурян также заявил, что достигнутые договоренности основаны на конкретных принципах - взаимном уважении территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции. Он выразил уверенность, что открытие границ станет следующим логичным шагом в развитии отношений.

    Говоря о перспективах региона, президент Армении отметил, что в результате сотрудничества Южный Кавказ может превратиться в благоприятный регион как с политической, так и с экономической точки зрения, в том числе в контексте связей между Европой и Азией.

    Хачатурян поблагодарил руководство Азербайджана и лично президента Ильхама Алиева за проявленную политическую волю, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна за приверженность мирному процессу. Кроме того, он отметил роль президента США Дональда Трампа, который, по его словам, способствовал организации подписания 8 августа 2025 года исторического документа.

    Vaaqn Xaçatryan: Ümid edirəm ki, Azərbaycandan mallar birbaşa Ermənistana daxil olacaq
    Vahagn Khachaturyan: I hope goods from Azerbaijan will be supplied directly to Armenia

    Последние новости

    20:39

    Хачатурян: Лидеры Армении и Азербайджана выбрали путь мира и благополучия

    В регионе
    20:27

    Ильхам Алиев принял участие в панельном заседании на тему "Определение экономической идентичности Евразии" в Давосе

    Внешняя политика
    20:27

    Минобороны Сирии объявило о прекращении огня на северо-востоке страны

    Другие страны
    20:21

    Хачатурян: Важно открытие границ между Арменией и Турцией

    В регионе
    20:01

    Вучич: Страны Кавказа стали ключевыми посредниками между Европой и Азией

    Другие страны
    19:59

    Euronews: Память о советской резне становится ключевым фактором в стремлении Азербайджана к независимости

    Внутренняя политика
    19:58

    Ильхам Алиев: Азербайджан выстраивает хорошие отношения с многочисленными партнерами

    Внешняя политика
    19:57

    Президент: Азербайджан является важной частью Евразийского региона

    Внешняя политика
    19:55

    Ильхам Алиев: Армения запросила транзит грузов через Азербайджан в Россию

    Внешняя политика
    Лента новостей