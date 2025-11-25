Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    В здании суда в Турции произошел взрыв, есть пострадавшие

    В регионе
    • 25 ноября, 2025
    • 17:26
    В здании суда в Турции произошел взрыв, есть пострадавшие

    В результате взрыва в здании суда в турецком городе Шанлыурфа пострадали четыре человека.

    Как передает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.

    По его словам, во время взрыва также пострадал секретарь суда.

    Согласно сообщению, по факту взрыва начато расследование, проводится проверка.

    Турция Шанлыурфа суд взрыв
    Türkiyədə məhkəmə binasında partlayış olub, yaralılar var
    Explosion at courthouse in Türkiye leaves several injured

    Последние новости

    18:38

    Зеленский утвердил санкции против 56 судов, незаконно перевозивших украинскую продукцию

    Другие страны
    18:30

    Халафов и Фидан обсудили региональные вопросы - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    18:29

    Азербайджан принял участие в 20-й внеочередной сессии Комитета всемирного наследия

    Внешняя политика
    18:28
    Фото

    Азербайджан становится значимым игроком в рамках Среднего коридора

    Инфраструктура
    18:17
    Фото

    Азербайджан и Казахстан расширяют сотрудничество в железнодорожной сфере

    Инфраструктура
    18:12

    Министр финансов: Трамп до Рождества объявит имя будущего главы ФРС

    Другие страны
    18:09

    Строительство нескольких ГЭС в Кяльбаджаре завершится в 2026 году

    Энергетика
    18:08

    К концу 2026 года планируется возвращение жителей в село Зар Кяльбаджарского района

    Внутренняя политика
    18:03

    Образовательный комплекс в Кяльбаджаре будет сдан в эксплуатацию в 2026 году

    Наука и образование
    Лента новостей