В здании суда в Турции произошел взрыв, есть пострадавшие

В результате взрыва в здании суда в турецком городе Шанлыурфа пострадали четыре человека.

Как передает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.

По его словам, во время взрыва также пострадал секретарь суда.

Согласно сообщению, по факту взрыва начато расследование, проводится проверка.