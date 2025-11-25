Türkiyədə məhkəmə binasında partlayış olub, yaralılar var
25 noyabr, 2025
17:05
Türkiyənın Şanlıurfa şəhərində məhkəmə binasında baş verən partlayış nəticəsində dörd nəfər yaralanıb.
"Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin ədliyyə naziri Yılmaz Tunç bildirib.
Onun sözlərinə görə, partlayış zamanı məhkəmə katibi də yaralanıb.
Bildirilib ki, hadisə ilə bağlı istintaq başlayıb, araşdırma aparılır.
