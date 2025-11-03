В Забайкальском крае РФ четверо погибли в ДТП со спецтехникой

Четыре человека погибли после столкновения легкового автомобиля с фронтальным погрузчиком на трассе в Забайкальском крае РФ.

Как передает Report, об этом Telegram-канале сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.

"По предварительным данным 2 ноября в 23:20 (18:20 по бакинскому времени) на федеральной трассе "Амур" Чита - Хабаровск, 347 км (Чернышевский район) водитель транспортного средства Nissan Expert вследствие несоблюдения дистанции допустил столкновение с фронтальным погрузчиком Shantui. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 45-летний водитель, 48-летний пассажир и две женщины-пассажира (1982 года рождения и 1987 года рождения), - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.