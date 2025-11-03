Rusiyada yol qəzası olub, ölənlər var

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    03 noyabr, 2025
    Rusiyanın Zabaykalye diyarında baş verən yol qəzasında dörd nəfər ölüb.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə regionun Dövlət Yol Müfəttişliyinin mətbuat xidməti teleqram kanalında məlumat verib.

    "İlkin məlumatlara görə, noyabr 2-də saat 23:20-də (Bakı vaxtı ilə saat 18:20) "Amur" federal şosesində, Çita -Xabarovsk magistral yolunun 347-ci km-də (Çernışevski rayonu) "Nissan Expert" avtomobilinin sürücüsü təhlükəsizlik məsafəni qorumadığı üçün "Shantui" ön yükləyicisi ilə toqquşub.

    Qəza nəticəsində 45 yaşlı sürücü, 48 yaşlı sərnişin və iki qadın sərnişin (1982 və 1987-ci il təvəllüdlü) həlak olub", - açıqlamada bildirilir.

    Polis qəzanın səbəbini və başvermə şəraitini araşdırır.

    В Забайкальском крае РФ четверо погибли в ДТП со спецтехникой

