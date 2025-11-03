Rusiyada yol qəzası olub, ölənlər var
Region
- 03 noyabr, 2025
- 07:22
Rusiyanın Zabaykalye diyarında baş verən yol qəzasında dörd nəfər ölüb.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə regionun Dövlət Yol Müfəttişliyinin mətbuat xidməti teleqram kanalında məlumat verib.
"İlkin məlumatlara görə, noyabr 2-də saat 23:20-də (Bakı vaxtı ilə saat 18:20) "Amur" federal şosesində, Çita -Xabarovsk magistral yolunun 347-ci km-də (Çernışevski rayonu) "Nissan Expert" avtomobilinin sürücüsü təhlükəsizlik məsafəni qorumadığı üçün "Shantui" ön yükləyicisi ilə toqquşub.
Qəza nəticəsində 45 yaşlı sürücü, 48 yaşlı sərnişin və iki qadın sərnişin (1982 və 1987-ci il təvəllüdlü) həlak olub", - açıqlamada bildirilir.
Polis qəzanın səbəbini və başvermə şəraitini araşdırır.
