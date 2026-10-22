В Баку обсуждены возможности финансирования и инвестпартнерства "Зеленого энергокоридора"

В Баку обсуждены возможности финансирования и инвестиционного партнерства "Зеленого энергетического коридора".

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики.

Сообщается, что в рамках Форума "Зеленый энергетический коридор: от технико-экономического обоснования к реализации" был организован круглый стол, посвященный вопросам финансирования проекта, инвестиционным возможностям и партнерству.

В дискуссиях, проведенных под модераторством старшего экономиста по энергетическим вопросам Всемирного банка Клер Николя, приняли участие руководитель подразделения Европейского инвестиционного банка (EIB Global) Виолен Сильвестро Фон Камеке, глава представительства Европейского банка реконструкции и развития в Азербайджане Натали Муравидзе, вице-президент Черноморского банка торговли и развития Зия Алиев, ведущий проектный сотрудник Азиатского банка развития Фарадж Гусейнбеков и вице-президент по инвестициям и энергетике компании Brookfield Asset Management Арно Жувен.

В ходе сессии обсуждались возможные структуры финансирования для реализации "Зеленого энергетического коридора", распределение инвестиционных рисков, совместное участие государственного и частного капитала, механизмы смешанного финансирования и необходимые условия для обеспечения возможности банковского финансирования проекта.

В ходе дискуссий было подчеркнуто, что реализация подобных масштабных и трансграничных проектов энергетической инфраструктуры требует тесного сотрудничества между международными финансовыми институтами, государствами и частными инвесторами.