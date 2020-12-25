О нас
Report Georgia
Аудио новости

В военной промышленности Грузии будут созданы совместные предприятия

В военной промышленности Грузии будут созданы совместные предприятия "Развитие национальной военной промышленности Грузии является одним из главных приоритетов, и в следующем году будут предприняты эффективные шаги в связи с новыми проектами”.
В регионе
25 декабря 2020 г. 15:53
В военной промышленности Грузии будут созданы совместные предприятия
Ираклий Гарибашвили
0 : 00
0 : 00

"Развитие национальной военной промышленности Грузии является одним из главных приоритетов, и в следующем году будут предприняты эффективные шаги в связи с новыми проектами”.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом, представляя ежегодный отчет, заявил министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили.

По его словам, начались переговоры со странами-партнерами - Польшей, Чехией и Израилем по созданию совместных предприятий в этой сфере.

И.Гарибашвили также отметил, что на ближайшие 10 лет разработана Стратегия национальной обороны, основанная на общем оборонном принципе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Joint ventures to be established in Georgia's military industry
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın hərbi sənayesində birgə müəssisələr yaradılacaq

Новости партнеров

Другие новости из категории

В России подросток хотел устроить теракт, собрав бомбу по инструкциям из интернета
В России подросток хотел устроить теракт, собрав бомбу по инструкциям из интернета
25 декабря 2020 г. 13:48
Обсужден вопрос углубления азербайджано-грузинских межпарламентских связей
Обсужден вопрос углубления азербайджано-грузинских межпарламентских связей
25 декабря 2020 г. 13:01
В России за сутки выявили 29 тыс. случаев заражения COVID-19
В России за сутки выявили 29 тыс. случаев заражения COVID-19
25 декабря 2020 г. 12:39
В Грузии 1 881 новый случай заражения коронавирусом
В Грузии 1 881 новый случай заражения коронавирусом
25 декабря 2020 г. 11:09
В России опрокинулся рейсовый автобус, есть погибшие и раненые
ВидеоВ России опрокинулся рейсовый автобус, есть погибшие и раненые
25 декабря 2020 г. 08:28
Ереванский суд освободил оппозиционеров
Ереванский суд освободил оппозиционеров
25 декабря 2020 г. 06:56
На севере Ирака нейтрализованы террористы РКК
ВидеоНа севере Ирака нейтрализованы террористы РКК
25 декабря 2020 г. 02:15
Турция намерена закупить 4,5 миллиона доз вакцины Pfizer
Турция намерена закупить 4,5 миллиона доз вакцины Pfizer
24 декабря 2020 г. 22:19
Грузия активизирует переговоры с Азербайджаном относительно границы
Грузия активизирует переговоры с Азербайджаном относительно границы
24 декабря 2020 г. 17:39
Глава МИД Турции посетит с рабочим визитом Россию
Глава МИД Турции посетит с рабочим визитом Россию
24 декабря 2020 г. 16:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi