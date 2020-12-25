В военной промышленности Грузии будут созданы совместные предприятия

"Развитие национальной военной промышленности Грузии является одним из главных приоритетов, и в следующем году будут предприняты эффективные шаги в связи с новыми проектами”.

"Развитие национальной военной промышленности Грузии является одним из главных приоритетов, и в следующем году будут предприняты эффективные шаги в связи с новыми проектами”.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом, представляя ежегодный отчет, заявил министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили.

По его словам, начались переговоры со странами-партнерами - Польшей, Чехией и Израилем по созданию совместных предприятий в этой сфере.

И.Гарибашвили также отметил, что на ближайшие 10 лет разработана Стратегия национальной обороны, основанная на общем оборонном принципе.